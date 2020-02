Cientistas brasileiros e da Universidade de Oxford sequenciam genoma do novo coronavírus detectado em SP

Pesquisadores brasileiros em colaboração com pesquisadores da Universidade de Oxford sequenciaram o genoma do vírus 2019 n-CoV do primeiro caso em solo brasileiro edit

247 - Pesquisadores brasileiros em colaboração com pesquisadores da Universidade de Oxford sequenciaram o genoma do vírus 2019 n-CoV do primeiro caso em solo brasileiro.

A reportagem do portal G1 informa que "o trabalho, geralmente feito em 15 dias pelos cientistas, foi realizado em apenas dois dias, de acordo com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de S. Paulo (Fapesp)."

A matéria ainda sublinha que "a primeira análise preliminar feita pelos cientistas mostra que o genoma do coronavírus diagnosticado no Brasil difere em três pontos no código genético do vírus encontrado inicialmente em Wuhan, cidade chinesa onde a doença surgiu. De acordo com uma das autoras do estudo, Ester Cerdeira Sabino, quanto mais desvendarmos o RNA do vírus, mais podemos rastrear o caminho dele."