Cinco anos após golpe contra Dilma, documentário relembra a resistência das mulheres (vídeo)

Dilma Rousseff foi afastada permanentemente da presidência há exatos cinco anos, em decorrência de um processo que, por interesses políticos internos e externos, freava o avanço de um projeto progressista no Brasil edit

247 - Há exatos cinco anos, a ex-presidente Dilma Rousseff era afastada permanentemente do cargo, em um processo de impeachment fraudulento que, por interesses políticos internos e externos, freava o avanço de um projeto progressista no Brasil, que teve início com o ex-presidente Lula.

À época, um documentário, dirigido por Luciana Sérvulo da Cunha e editado pela Mídia Ninja, já mostrava a resistência das mulheres brasileiras contra a deposição de Dilma, tocada com ares de machismo e misoginia.

"Desde que fui eleita, parte da oposição, inconformada, pediu recontagem dos votos, tentou anular as eleições e, depois, passou a conspirar abertamente pelo meu impeachment. Mergulharam o país em um estado permanente de instabilidade política, impedindo a recuperação da economia, com o único objetivo de tomar à força o que não conquistaram nas urnas", disse Dilma já em 2016.

Assista ao documentário lançado em 2016:

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

