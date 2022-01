Cinco navios na costa brasileira estão sob supervisão da Anvisa e registraram casos de Covid-19

Apoie o 247

247 - Cinco cruzeiros na costa brasileira estão sob supervisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), pois registraram casos de Covid-19 entre tripulantes e passageiros, informou a entidade reguladora nesta terça-feira, 4.

A Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros (CLIA), que representa as companhias, decidiu suspender as operações voluntariamente até o dia 21 de janeiro, declarando que os “protocolos do setor de cruzeiros excedem a maioria de outras indústrias e permanecem eficazes para mitigar o risco de Covid-19”.

A CLIA também justifica que os casos identificados nos navios “consistem em uma pequena minoria da população total a bordo”. No dia 31 de dezembro, a Anvisa recomendou “a suspensão provisória da temporada de navios de cruzeiro, em caráter preventivo, até que haja mais dados disponíveis para avaliação do cenário epidemiológico”.

