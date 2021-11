Ciro ataca Lula e leva invertida de Brizola Neto: 'falta humildade'

Apoie o 247

247 - O neto do fundador do PDT, Leonel Brizola (1922-2004), o ex-vereador do Rio de Janeiro Leonel Brizola Neto criticou o novo ataque contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva - que lidera todas as pesquisas eleitorais para 2022 - feito pelo ex-ministro e presidenciável pelo PTB, Ciro Gomes. "Falta humildade ao Ciro. Candidato diversas vezes por diferentes partidos nunca recua do projeto pessoal! Se lhe favorece elogia, senão ataca! O EU é maior que a nação e o povo brasileiro, por isso meu avô pediu para ele retirar a candidatura em 2002 e apoiar Lula no primeiro turno”, escreveu no Twitter.

A crítica de Brizola Neto foi feita após Ciro Gomes usar a rede social para afirmar que considerava que “a tragédia Bolsonaro - sob o ponto de vista moral, político, ideológico, antidemocrático, genocida, corrupto - foi produto da tragédia econômica e moral da generalização da corrupção que o Lula impôs no Brasil”.

Confira as postagens de Leonel Brizola Neto e Ciro Gomes.

Falta humildade ao Ciro. Candidato diversas vezes por diferentes partidos nunca recua do projeto pessoal! Se lhe favorece elogia, senão ataca! O EU é maior que a nação e o povo brasileiro, por isso meu avô pediu para ele retirar a candura em 2002 e apoiar Lula no primeiro turno. https://t.co/rkOyNsX4Un — Leonel Brizola Neto (@leonelbrizolarj) November 18, 2021

