Ciro desafia Moro para debate no YouTube: 'eu sei ser delicado'

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-ministro Ciro Gomes, candidato à Presidência da República pelo PDT, convidou o ex-juiz Sergio Moro (Podemos), declarado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) parcial e suspeito nos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Lava Jato, para participar de um debate em seu canal no YouTube. “Vamos discutir só reformas? Assumo esse compromisso. E eu trato meus convidados com muita delicadeza. Eu sei ser delicado”, disse o pedetista.

“Ele diz que eu sou zangadinho, danado. Vamos fazer o seguinte: vou lhe fazer um convite hoje. Venha aqui, eu faço um Ciro Games especial só para lhe receber. Não tratarei de corrupção, personalidade, despreparo, incompetência, de receber dinheiro sujo de estrangeiro. Deixe isso para a nossa batalha, pois todo mundo precisa saber disso”, disse Ciro em um programa que tem às terças-feiras, na internet, chamado Ciro Games.

O pedetista também disse que Moro será tratado com “delicadeza”, caso aceite o convite. “Vamos discutir só reformas? Assumo esse compromisso. E eu trato meus convidados com muita delicadeza. Eu sei ser delicado. Tive a honra de debater com Fernando Henrique [Cardoso], [João] Doria, Luciano Huck, [Luiz Henrique] Mandetta. Só você que não aceita, além dos dois importantes, Lula e Bolsonaro? Vamos debater todos com todos”, afirmou.

PUBLICIDADE

Em dezembro, Moro recusou proposta para debater com Ciro no canal MyNews alegando que ele tinha uma "postura ofensiva e agressiva".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE