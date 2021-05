Ciro é criticado nas redes após defender voto impresso

"Não dá para se isolar do discurso bolsonarista se o PDT abraçar o discurso de que, hoje, as urnas não são confiáveis", declarou um internauta edit

247 - Depois de também defender o voto impresso nesta sexta-feira (28), o presidenciável do PDT, Ciro Gomes, passou a ser amplamente criticado por internautas. Na quinta-feira (27), o presidente do partido, Carlos Lupi, manifestou apoio à mudança no processo eleitoral brasileiro, abrindo a discussão sobre o tema nas redes.

Muitas das respostas ao pedetista contêm afirmações de que este não é o momento para debater sobre o voto impresso, principalmente com Jair Bolsonaro também defendendo a mesma pauta e representando no poder uma constante ameaça de ruptura no processo democrático.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, destacou na quinta-feira que "o voto eletrônico acabou com a fraude no Brasil" e que o voto impresso "é uma boa solução para um problema que não existe". As urnas eletrônicas atualmente utilizadas no país já são auditáveis.

Veja reações:

Então explica ele ter dito que sem isso "a fraude impera", Ciro.



Tudo até agora foi fraudado então?



Essa ânsia de vocês de pegarem os Minions arrependidos os transformaram em uma caricatura patética é tosca do bolsonarismo. — André Rochadel VACINA JÁ (@andre_rochadel) May 28, 2021

O problema é endossar o discurso do Bolsonaro, sendo q o STF julgou a impressão do voto inconstitucional

O problema é apoiar o discurso de fraude eleitoral em 2022 c a derrota de Bolsonaro

O problema é, o PDT adotou o antipetismo, a eleição impressa, e todas as falas dos minions — ViVi - Mochileira das Galáxias (@vivi_scans) May 28, 2021

Sério que vocês acham esse momento político do Brasil ideal pra levantar essa discussão??? Parecem amadores! May 28, 2021

O CEARÁ NESSA SITUAÇÃO E TU FAZENDO TEXTÃO — Henderson Levy 🏁 (@henderson_levy) May 28, 2021

Vai lá Ciro, imprime o canhoto dos votos pras milícias poderem vigiar os eleitores. Vai dar super certo. — Esteves sem metafísica (@VHCC87) May 28, 2021

Misericordia. Mas é exatamente isso que a Bia Kicis está defendendo no congresso. Quando esse povo fala em "voto impresso auditável", eles falam nisso: votar nas urnas e gerar copias impressas.



Isso é descredibilizar o nosso sistema eleitoral que já é seguro e auditavel. — Bruno Santos #RestoreTheSnyderVerse (@brunodePOS) May 28, 2021

Aham, se a impressora na sua casa dá problema a cada 10 páginas, imagina o canhoto automático de milhões de urnas espalhadas pelo país? Isso só vai servir para quem quer ganhar contestando o resultado, pedindo recontagem, acusando de fraude, tudo o que se fazia nos anos 80. — Paulo Lescaut (@paulolescaut) May 28, 2021

eu vou gargalhar quando vc fizer 3% nas eleições ano que vem — victor 💐 (@philperspektive) May 28, 2021

Lamentável este pensamento de gerar comprovante. Além de desperdício de papel, não vejo outra vantagem para o eleitor. Só servirá para políticos com más intenções. — Rosaura Wieser (@rosaura_wieser) May 28, 2021

A discussão é importante, mas me parece q para 22 ela é vazia e só traz desgaste pois dificilmente será implementada para o próximo pleito. — Roger🌹🇧🇷 ☘ (@Roger_Oliveira7) May 28, 2021

Lupi falou com todas as letras que, se não for assim, "a fraude impera". Afirmou, portanto, que hoje a fraude impera.



Não dá pra se isolar do discurso bolsonarista se o PDT abraçar o discurso de que, hoje, as urnas não são confiáveis. — Marcelo Feller (@FellerMarcelo) May 28, 2021

Caro Ciro, se o senhor quer se afundar na irrelevância e paranoia da extrema-direita, o senhor está conseguindo. Triste caminho que o senhor e o PDT escolheram pra vocês. Uma verdadeira afronta à memória do Brizola. Espero que repensem. — Bruno Braga (@brunobbragac) May 28, 2021

VERGONHA DE VOCÊ @cirogomes Por evidente, imprimir canhoto de voto não torna sistema, contra o qual NUNCA foi apresentado indício de fraude, melhor. Só é manobra para gerar descrédito nas eleições. LAMENTÁVEL o PDT se coadunar a isso. Votei em você em 2018. Não votarei novamente. — Lucas Ferreiraris (@lucaferreiraris) May 28, 2021

