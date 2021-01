Ciro e Lupi entram com notícia-crime contra Bolsonaro por demora em marcar data de vacinação

Na ação protocolada no STF, o presidente e vice-presidente nacionais do PDT, Carlos Lupi e Ciro Gomes, respectivamente, destacam que "o governo federal insiste em politizar o debate e nem ao menos tem uma data específica para iniciar o processo de imunização no país" edit

247 - O presidente e vice-presidente nacionais do PDT, Carlos Lupi e Ciro Gomes, respectivamente, ingressaram com uma notícia-crime contra Jair Bolsonaro pela demora em marcar uma data para o início da campanha de vacinação contra a Covid-19. A ação foi protocolada no Supremo Tribunal federal (STF) nesta quinta-feira (7). A informação é da coluna do jornalista Ancelmo Gois, de O Globo.

O texto da ação alega que Bolsonaro tem engendrado “esforços hercúleos para entronizar o negacionismo e a ignorância diante da ciência” e que "o governo federal insiste em politizar o debate e nem ao menos tem uma data específica para iniciar o processo de imunização no país".

“Como se não bastasse, ainda precisamos combater esse discurso ignorante e negacionista de quem deveria trabalhar pela vida dos brasileiros para sairmos dessa situação. É criminoso assistir diariamente o chefe do Executivo atentar contra a vida do povo e pisar em cima dos cadáveres de quase 200 mil mortos com suas decisões equivocadas e delírios que atravessam a linha do senso comum e da ciência, disse Lupi.

