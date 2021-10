Ciro faz campanha antecipada com marchinha e projeções em várias cidades do Brasil

Candidato do PDT inicia campanha de marketing fora do período eleitoral e atribui gastos a ações de sua militância edit

247 - O ex-ministro Ciro Gomes, presidenciável do PDT, anunciou nesta sexta-feira (22) uma campanha de marketing em várias cidades do país com o slogan "Prefiro Ciro", o que pode configurar como campanha eleitoral antecipada.

Nas redes sociais, Ciro divulgou postagens com projeções de seu novo mote em São Paulo, Porto Alegre, Teresina, Salvador, Belém entre outras.

Confira:

O slogan “Prefiro Ciro” está sendo projetado em pontos super tradicionais de São Paulo: Vila Madalena, rua Augusta e Praça Roosevelt. Outra ação inédita da nova etapa de mobilização pelo Projeto Nacional de Desenvolvimento, iniciada com o clipe #PrefiroCiro. #PrefiroCiroSãoPaulo pic.twitter.com/tBvxPuOp0C — Ciro Gomes (@cirogomes) October 22, 2021

O slogan “Prefiro Ciro” está sendo projetado agora no Santo Antônio e na rua Bahia, centro de Belo Horizonte. Outra ação inédita da nova etapa de mobilização pelo novo Projeto Nacional de Desenvolvimento, iniciada há pouco com o clipe #PrefiroCiro. #PrefiroCiroBeloHorizonte pic.twitter.com/JbNPOYBW1r — Ciro Gomes (@cirogomes) October 23, 2021





