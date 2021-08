Ciro Gomes quer Datena como vice em sua chapa em 2022

Em edição do programa Brasil Urgente, José Luiz Datena negou que será candidato a vice, reforçando que concorrerá ao cargo de presidente nas próximas eleições, encabeçando uma chapa pelo PSL, partido que elegeu Jair Bolsonaro em 2018 edit

247 - Buscando se consolidar como candidato à presidência da direita pela chamada “terceira via”, em 2022, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) está sondando compor a chapa com o apresentador José Luiz Datena como vice. Datena se filiou recentemente ao PSL, partido que elegeu Jair Bolsonaro em 2018.

A informação é de Eliomar de Line, d’O Povo, jornal do Ceará, estado que é base política de Ciro. Em artigo, Eliomar afirma que o líder do PDT “está buscando um vice que seja do Sudeste”. “O objetivo dele é contrabalançar apoio e força política de olho numa campanha de 2022 que promete ser das mais difíceis”.

“Na prática, estariam juntos um representante do Nordeste e outro de São Paulo, o maior colégio eleitoral do País”, destaca.

Datena nega

No entanto, em edição do programa Brasil Urgente, na Rede Bandeirantes, Datena negou que será candidato a vice, reforçando que concorrerá ao cargo de presidente nas próximas eleições, encabeçando uma chapa pelo PSL.

“Eu queria avisar que eu sou candidato à presidência da República pelo PSL. Esse é o detalhe”, disse Datena. “Muito me honra receber convites para ser vice, mas eu sou candidato à Presidência da República.”

Porém, segundo a Veja, existe a possibilidade de Datena ser vice da chapa encabeçada por Bolsonaro em 2022. O jornalista negou a informação também. “É difícil encontrar alguma identificação direta com o Bolsonaro, que fica toda hora dizendo que não vai ter eleição. Como é que você pode ser vice de alguém que diz que não vai ter eleição?”, questionou

