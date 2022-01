Ciro lança pré-candidatura à Presidência sob desconfiança do PDT

Há ainda quem defenda a desistência da candidatura de Ciro e uma dedicação maior do partido para eleger deputados e senadores edit

247 - O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) faz nesta sexta-feira (21) um evento virtual para oficialmente lançar sua candidatura à Presidência da República. Ele teve de contornar a desconfiança interna na legenda para conseguir levar seu nome adiante.

Chegou-se a cogitar a possibilidade de Ciro desistir da candidatura e o PDT passar a apoiar o nome do ex-presidente Lula (PT), visto que o petista é o favorito isolado para vencer o pleito e o pedetista empacou em quarto lugar nas pesquisas, atrás de Jair Bolsonaro (PL) e Sergio Moro (Podemos).

Após reunião com a Executiva na segunda-feira (17), porém, parte do PDT unificou o discurso de apoio ao nome de Ciro. Uma ala segue defendendo a desistência de Ciro e o foco do partido em eleger deputados e senadores.

