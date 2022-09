Ciro leva jovens para Bolsonaro com ataques a Lula, indica Datafolha

Apoie o 247

ICL

247 - A pesquisa Datafolha desta sexta-feira, 9, mostra que os frequentes ataques de Ciro Gomes (PDT) ao ex-presidente Lula (PT) têm levado seu eleitorado jovem para Jair Bolsonaro (PL).

No total, enquanto Bolsonaro subiu 2 pontos, chegando a 35%, Ciro perdeu a mesma quantidade, indo de 9% para 7%. Lula, pelo visto, não foi afetado pela campanha raivosa do candidato do PDT, mantendo-se em 45%.

É no segmento entre 16 e 24 anos que a migração de votos de Ciro para Bolsonaro parece mais nítida. “O que um ganhou é equivalente ao que o outro perdeu”, destacou Maria Cristina Fernandes, do Valor .

>>> Leia mais: Ciro rebaixou a si mesmo a cabo eleitoral de Bolsonaro, diz João Filho

“Lula tem sido bem sucedido na estratégia de manter o núcleo duro de sua candidatura pela blindagem de mulheres e mais pobres, mas não tem o mesmo sucesso entre os mais jovens, que parecem mais atraídos pela retórica contundente que ora é de Ciro, ora de Bolsonaro. É no debate da corrupção que os dois candidatos disputam quem ‘lacra’ mais”, destacou a jornalista.

“O crescimento dos dois candidatos da terceira via, Ciro e Simone Tebet (MDB), que ganhou fôlego depois do debate da Band, das entrevistas do ‘Jornal Nacional’ e do início do horário eleitoral gratuito, estancou. É o momento em que se inicia a investida mais consequente pelo voto útil. E, nessa corrida, o presidente Jair Bolsonaro, saiu à frente tanto entre os eleitores de Ciro quanto entre os mais jovens, os mais volúveis do mercado eleitoral. Parece ter sido ajudado, ainda que de maneira contida, pelo 7 de setembro”, argumentou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.