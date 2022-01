"Ciro não tem nada a ver com Brizola", diz Florestan Fernandes

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Florestan Fernandes Júnior, em participação no Bom Dia 247, neste domingo, 23, afirmou que o pré-candidato à presidência Ciro Gomes (PDT) “não tem nada a ver com [o ex-governador] Leonel Brizola”. “Absolutamente nada a ver”, reforçou.

“A origem do Brizola é o trabalhismo. A origem do Ciro é num partido de apoio à ditadura militar. Ciro surge como político no PDS [ex-Arena], que era o partido que governava o Brasil junto com os militares. Era o partido de sustentação dos militares. Dali, muda de partido e começa sua carreira sem ter um partido para chamar de seu”, justifica.

“O Ciro lembra muito os coronéis do Nordeste. Eles são eles, o partido são eles. Ciro já passou por vários partidos, ele vai trocando de acordo com ele. Não tem ligação com projeto, a não ser o projeto deles que está na cabeça dele. Tomou um caminho que não tem mais volta de ataques constantes à esquerda, fazendo o jogo que interessa ao grupo elitista. Vai ser o que ocorreu antes com Marina Silva e Heloísa Helena”, afirmou.

PUBLICIDADE

Ciro recentemente atacou o Brasil 247, quando foi confrontado com uma simples questão colocada pelo jornalista Luís Costa Pinto, diretor editorial do 247, sobre a possibilidade de uma aliança entre as forças do campo progressista para derrotar Jair Bolsonaro.

Em sua resposta, Ciro Gomes, que está com 3% de intenções de voto segundo a última pesquisa PoderData, acusou o 247 de "não ser um órgão de imprensa" e de ser "um panfleto do Lula, pago com dinheiro sujo".

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE