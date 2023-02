Ciro Nogueira diz ao TSE que não tinha conhecimento da minuta de golpe

Apoie o 247

ICL

247 — Em depoimento ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta quarta-feira, 8, o ex-ministro da Casa Civil e senador Ciro Nogueira (PP) disse que nunca teve conhecimento da minuta de golpe encontrada na casa do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal (DF) Anderson Torres. Ainda alegou que nunca foi consultado sobre os aspectos jurídicos que subsidiaram o decreto.

Ciro confirmou que participou do encontro de Jair Bolsonaro (PL) com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada. Nesta reunião, o então presidente questionou o sistema eleitoral brasileiro. No entanto, o senador afirmou que não participou dos atos preparatórios, segundo a CNN .

Então ministro da Casa Civil, Ciro teria participado apenas como convidado e avaliou a repercussão do caso como “desproporcional” e “hiperdimensionada”, destacando também que não sabe porque a TV Brasil transmitiu o encontro. Ele destacou que não era atribuição da Casa Civil definir quais eventos teriam a cobertura da emissora estatal.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.