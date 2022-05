Ciro Nogueira diz que Bolsonaro não tentará golpe porque "tem apoio popular"

Levantamentos recentes, no entanto, mostram que Bolsonaro é rejeitado por cerca de 60% do eleitorado edit

Reuters - Diante das constantes insinuações do presidente Jair Bolsonaro de que pode não aceitar o resultado das eleições de outubro se for derrotado, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, afirmou nesta terça-feira que não haverá uma tentativa de golpe porque Bolsonaro, na visão do ministro, "tem apoio popular".

Em entrevista ao site SBT News, Nogueira afirmou que Bolsonaro é "ovacionado onde vai".

"Quem dá golpe é quem não tem apoio popular", disse Nogueira.

Apesar da fala do ministro, pesquisas de opinião apontam que Bolsonaro tem a maior rejeição entre todos os candidatos a presidente. De acordo com os levantamentos, mais de 60% dos eleitores dizem que não votarão nele em nenhuma hipótese e o mesmo índice desaprova sua atuação frente ao governo.

Nogueira disse ainda que a última crise entre o presidente e o Judiciário "acalmou", apesar de Bolsonaro continuar os ataques aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O chefe da Casa Civil afirmou que o governo nunca deixou de cumprir uma decisão judicial.

Recentemente, Bolsonaro usou a graça presidencial para perdoar a condenação pelo STF do deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) por ataques ao Supremo e à democracia, mesmo antes de a decisão tramitar em julgado. O perdão individual neste caso é questionado por juristas.

Além disso, Bolsonaro já disse mais de uma vez que pode descumprir decisões de ministros do Supremo.

