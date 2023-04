Ciro Nogueira diz que indicação de “garantista” ao STF passa no Senado

Apoie o 247

247 - O senador e presidente nacional do Progressistas, Ciro Nogueira (PI), afirmou que a possível indicação de um jurista “garantista” à vaga que será aberta em abril com a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deverá ser aprovada com facilidade pela Casa Legislativa.

“Um nome garantista passa”, disse Ciro à coluna do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles. O parlamentar foi ministro da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro e integra a oposição ao governo Lula no Congresso Nacional.

Atualmente, os nomes mais cotados para a vaga são os dos advogados Cristiano Zanin e Manoel Carlos de Almeida Neto, além dos ministros do Tribunal de Contas da União (TCU) Bruno Dantas e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Luís Felipe Salomão (STJ).

“Segundo auxiliares de Lula, Zanin é considerado o candidato do “coração” do presidente. Já Manoel tem como principal cabo eleitoral o próprio ministro Lewandowski, de quem já foi assessor”, ressalta a reportagem.

Bruno Dantas tem o apoio de líderes políticos, como o senador Renan Calheiros (AL). Salomão é apoiado pelo ministro do STF Alexandre de Moraes.

