Ciro Nogueira é exonerado da Casa Civil em penúltimo dia do mandato de Bolsonaro

247 - No apagar das luzes do governo de Jair Bolsonaro, foram exonerados ministros e secretários-executivos que integravam o governo. Diferentemente de outros governo, que tais medidas foram tomadas no dia 1º de janeiro, os atos foram publicados no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (30).

O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI), estão entre os exonerados, assim como o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira.

De acordo com reportagem do Metrópoles, a saída de Ciro ocorre a pedido do próprio político. "A reportagem questionou a motivação da solicitação, mas não obteve retorno até a última atualização do texto", destaca o site.

Ciro Nogueira disse em uma mensagem de Natal divulgada em suas redes sociais que seguirá ao lado de Jair Bolsonaro "nos próximos quatro anos" do futuro governo Lula.

Veja a lista dos exonerados:

João Henrique Nascimento de Freitas – exonerado do cargo de assessor-chefe da assessoria especial do presidente da República;

Ciro Nogueira Lima Filho – exonerado, a pedido, do cargo de ministro-chefe da Casa Civil;

Jonathas Assunção Salvador Nery de Castro – exonerado, a pedido, do cargo de secretário-executivo da Casa Civil;

Eduardo Aggio de Sá – exonerado do cargo de subchefe de análise governamental da Casa Civil;

Daniel de Oliveira Duarte Ferreira – exonerado do cargo de ministro do Desenvolvimento Regional;

Leonardo José Mattos Sultani – exonerado do cargo de secretário especial de desburocratização, gestão e governo digital do Ministério da Economia;

Felipe Ribeiro de Mello – exonerado do cargo de secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente;

Bruno Silva Dalcomo – exonerado, a pedido, do cargo de secretário-executivo do Ministério da Saúde;

Charles Roberto Martins da Silva – exonerado do cargo de secretário-executivo do Ministério do Turismo.

