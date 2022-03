Ciro Nogueira parte para o ataque por fala de Lula de “pior Congresso”

O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP), foi às redes sociais para criticar as declarações do ex-presidente Lula, que apontou o Congresso atual como o pior da história edit

247 - Com o ex-presidente Lula liderando todas as pesquisas de intenção de votos, a tropa de choque de Jair Bolsonaro parte para o ataque. Neste domingo (20), o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, usou as redes sociais para responder às declarações do ex-presidente Lula sobre o perfil do Congresso Nacional.

Durante um evento em assentamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), no Paraná, Lula afirmou: “O Congresso Nacional nunca esteve tão deformado como está agora. Nunca esteve tão antipovo, tão submisso aos interesses antinacionais. É talvez o pior Congresso que já tivemos na história do Brasil”.

Ciro Nogueira, que está licenciado de seu mandato no Senado Federal desde que assumiu o ministério, citou o chamado "mensalão" e disse: "Nunca na história deste país, Câmara, Senado e um governo, do presidente Bolsonaro, se relacionaram a tantos anos sem nenhum escândalo de corrupção. O povo conhece o presente e não esquece o passado”.

Ciro, que hoje ataca Lula, foi aliado durante os governos do ex-presidente petista. Em 2017, durante entrevista à TV Meio Norte, o presidente do PP afirmou que Bolsonaro "tem um caráter fascista".

O senador e um dos líderes do Centrão é responsável pela articulação política do Palácio do Planalto com o Congresso. Ele já admitiu, em entrevista ao O Globo, que a decisão de Bolsonaro de lhe dar a caneta para administrar o Orçamento de 2022 foi uma estratégia para garantir apoio para sua campanha à reeleição. O ministro-chefe da Casa Civil disse que agora é o amortecedor de Bolsonaro e o “para-raio” de Paulo Guedes, ministro da Economia.

