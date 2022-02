Ciro se reúne com Kalil em busca de aliança eleitoral

Apoie o 247

247 - O pré-candidato à presidência pelo PDT, Ciro Gomes, se encontrou com o prefeito de Belo Horizonte (MG), Alexandre Kalil (PSD), nesta sexta-feira, 11. Participaram da agenda vereadores e deputados pedetista, informou a rádio Itatiaia.

Segundo a reportagem, “o prefeito nem saiu da sala para falar com a imprensa após o encontro, mas Ciro se mostrou animado com uma possibilidade de parceria futura”. O PSD, de Gilberto Kassab, no entanto, quer um candidato próprio à presidência: o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.

“O PSD, que é o partido dele, tem hoje um candidato que é mineiro. Rodrigo Pacheco, senador que nós apoiamos para presidência do Senado Federal e em quem eu vejo um quadro extremamente respeitado. Portanto, por mais desejo que eu tenha, eu não seria indelicado de constranger o Kalil, tendo o partido dele candidatura. Apenas eu disse que como o Reinaldo, o Rei do Atlético, eu estou na área pedindo a bola pra ver se a gente ajuda o Brasil a mudar de caminho”, afirmou Ciro.

“Eu prefiro que a cada dia com sua agonia. Todo o meu plano é de marchar junto com o Kalil e eu sei que ele tem uma responsabilidade agora como prefeito de Belo Horizonte e o que ele vai amadurecer no tempo correto, se será candidato a governador ou não. E eu tenho muita inclinação de ajudá-lo qualquer que seja a circunstância dele em relação a mim”, ressaltou o pededista.

