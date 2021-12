Ciro usa humorista para ironizar fuga de debates por Jair Bolsonaro em 2018

Apoie o 247

247 - O ex-ministro e presidenciável pelo PDT, Ciro Gomes, usou as redes sociais para divulgar um trecho de uma de suas lives ironizando Jair Bolsonaro. Na transmissão, que teve a participação do humorista André Marinho, que ficou conhecido após fazer uma imitação de Jair Bolsonaro (PL) e de outros políticos durante um jantar com Michel Temer, Ciro abordou o fato de Bolsonaro não ter ido a nenhum debate na eleição de 2018.

No quadro, o comediante imita a voz de Jair Bolsonaro e pergunta a Ciro por que ele disse “iria tirar minha máscara, quando eu estava com a bolsa de colostomia, em 2018? Em resposta, o pedetista diz que sabia que ele “desviava dinheiro do gabinete, da gasolina…”. Marinho então se levanta e diz que “acabou a entrevista", o que levou Ciro às gargalhadas.

Marinho mantém uma relação tensa com Bolsonaro. Em 2018, seu pai, o empresário Paulo Marinho, atuou na campanha eleitoral do ex-capitão e foi eleito como primeiro suplente do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Ele, porém, rompeu com o clã e já afirmou que irá fazer campanha para João Doria, desafeto do Planalto, na campanha presidencial de 2022.

Em outubro, quando trabalhava na Jovem Pan, o humorista perguntou a Bolsonaro se "rachadores" do Rio de Janeiro deveriam ser presos. Embora não tenha citado nomes, o humorista fez referência a Flávio Bolsonaro, acusado de manter um esquema de rachadinha em seu gabinete quando ocupava uma cadeira de deputado na Assembleia Legislativa do Rio. Bolsonaro encerrou a entrevista de forma abrupta e André Marinho pediu demissão da emissora pouco depois.

Confira o trecho da postagem de Ciro Gomes sobre o assunto.

