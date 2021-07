Cirurgia em Bolsonaro seria arriscada, razão pela qual médicos estão apostando em tratamento clínico

247 - As informações sobre a evolução "satisfatória" do estado de saúde de Jair Bolsonaro e o descarte da hipótese de cirurgia devem-se à constatação de que uma nova operação seria arriscada.

Especialistas ouvidos pela Folha de S.Paulo dizem que as próximas 48 horas inspiram cuidados.

As chances de que o caso se resolva apenas com tratamento clínico são grandes, de 80%. A terapia consiste em jejum oral, soro de hidratação e reposição de glicose e eletrólitos –principalmente sódio e potássio– e retirada do líquido acumulado no estômago por meio de uma sonda nasogástrica.

Bolsonaro declarou em entrevista a um programa de TV que poderia receber alta nesta sexta-feira, mas seu médico, o Dr. Antônio Luiz Macedo disse que isso não está previsto.

A equipe médica que acompanha Bolsonaro tenta evitar ao máximo uma nova cirurgia, que envolve risco e pode acarretar sequelas no futuro.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.