Clã Bolsonaro pagou R$ 11,1 milhões em dinheiro vivo na compra de imóveis

247 - A família de Jair Bolsonaro (PL), que comprou 51 imóveis ao longo das últimas três décadas com dinheiro vivo, gastou R$ 11,1 milhões em dinheiro em espécie nas transações, esclarece reportagem do UOL.

Os 51 imóveis adquiridos custaram, em valores da época, R$ 13,5 milhões - R$ 25,6 milhões em valores corrigidos pela inflação.

Do todo, R$ 5,7 milhões foram pagos com dinheiro vivo, em valores da época. Foram, portanto, R$ 11,1 milhões - em valores corrigidos - em dinheiro em espécie. Propaganda do PT cita de maneira imprecisa os valores, afirmando que foram pagos R$ 25,6 milhões em dinheiro vivo.

A reportagem esclarece ainda que "se considerado o valor pago no momento do registro dos imóveis, compras realizadas pelo núcleo do presidente, seus filhos e ex-mulheres totalizam R$ 9,4 milhões, dos quais R$ 1,62 milhão (17,28% do deste grupo de propriedades) foram pagos em dinheiro vivo. Corrigido pelo IPCA a partir da data da compra, este conjunto de 27 imóveis teria valor total de R$ 18,5 milhões e a parte em dinheiro vivo, corrigida, seria de R$ 4,7 milhões".

