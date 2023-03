Clientes enfrentam fila de 300 mil pessoas para tentar pegar dinheiro esquecido

Apoie o 247

247 - O brasileiro que consulta o eventual dinheiro esquecido em contas bancárias no site do Banco Central esbarra em uma fila ocasionada pela quantidade de acessos. Por volta das 10h50, cerca de 300 mil pessoas tentavam obter essa informação, informa reportagem do portal Metrópoles.

“Estamos com uma grande fila para acessar o SRV e sabemos que seu tempo é importante!”, diz uma mensagem na tela do site do Sistema de Valores a Receber (SRV). “Retorne em outro momento, pois já há um número muito grande de pessoas aguardando agora”, finaliza o recado.

Como fazer o pedido:

Acesse o site do Sistema de Valores a Receber (SRV) no período de saque informado na primeira consulta. Caso tenha esquecido as datas, é possível voltar ao sistema na repescagem.

Faça login na conta Gov.br (nível prata ou ouro). Caso não tenha conta em alguns dos dois níveis, adiante o cadastro ou aumente o nível de segurança (no caso de contas tipo bronze) no site ou no aplicativo Gov.br.

Leia e aceite o termo de responsabilidade.

Verifique o valor a receber, a instituição que deve devolver o valor e a origem (tipo) do valor a receber.

Escolha a opção que prefere, entre as indicadas pelo sistema: “Solicitar por aqui”, para devolução do valor via Pix, em até 12 dias úteis; ou “Solicitar via instituição”, voltado para usuários que não têm Pix.

