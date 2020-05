Clima ‘insustentável’ e de debandada, relatam técnicos do Ministério da Saúde

Para técnicos da pasta, a saída de Nelson Teich, promoverá uma "ruptura" com o que tem sido feito até agora, o que aumenta a preocupação frente à pandemia edit

247 - A queda do segundo ministro da Saúde em menos de um mês, em meio à uma pandemia, provocou um clima de debandada entre os técnicos do Ministério da Saúde. De acordo com fontes da pasta, o clima de trabalho está “insustentável”.

Além da pressão de bolsonaristas da pasta que defendem o fim do distanciamento social, auxiliares de Teich afirmam que o general Eduardo Pazuello, secretário-executivo que assumiu o ministério, já teria cobrado novo protocolo para uso da cloroquina contra a covid-19, medicamento sem eficácia comprovada. A informação é do jornal O Estado de S. Paulo.

Para técnicos da pasta, a saída de Teich promoverá uma "ruptura" com o que tem sido feito até agora, o que aumenta a preocupação frente à pandemia.

Teich entrou e sequer conseguiu montar sua equipe, deixando vários postos vagos. Os militares devem ocupar tais vagas em áreas estratégicas, responsáveis por compras, orçamento, gestão de pessoas e dados.

Além disso, o chamado “Centrão” também deve ter lugar garantido na pasta. A Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (SAES), responsável pelo custeio milionário de leitos em Estados e municípios, foi prometida ao PL, partido ligado ao ex-deputado Valdemar da Costa Neto.

