Clube Militar fará comemoração de Golpe de 64

Organização que defendeu manifestações golpistas do 15 de março, refere-se ao golpe de 1964 como “Revolução Democrática” edit

247 - Como ocorre tradicionalmente, o Clube Militar, que reúne membros da ativa e membros aposentados das Forças Armadas, fará um almoço em comemoração aos 56 anos do golpe militar de 31 de março de 1964.

Os convites estão sendo distribuídos se referindo ao golpe como “Revolução Democrática”. O presidente do clube, general Eduardo Barbosa, fará um discurso “alusivo ao ato”. Na quarta-feira, 11, a organização divulgou uma mensagem apoiando as manifestações golpistas do 15 de março, chamadas por Jair Bolsonaro para atacar o Congresso Nacional e o judiciário.