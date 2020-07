CNJ decide abrir investigação contra juiz que determinou prisão de Queiroz

247 - O ministro Humberto Martins, corregedor nacional de Justiça, determinou a instauração de um procedimento de investigação de ofício —ou seja, sem ser provocado— contra Flavio Itabaiana, titular da 27ª Vara Criminal do Rio, responsável até o fim de junho pela investigação contra o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) no Caso Queiroz e que mandou prender o ex-assessor.

Humberto Martins decidiu abrir o procedimento com base em três reportagens a respeito de Itabaiana, entre as quais, uma em que é citado o fato de sua filha, Natália Nicolau, exercer um cargo comissionado no governo de Wilson Witzel (PSC), desafeto da família Bolsonaro.

Na outra reportagem, fontes ligadas ao juiz relataram que ele demonstrou frustração ao perder o controle da investigação.

Por decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, foi concedido habeas corpus a Flávio Bolsonaro, após dois dos três desembargadores do colegiado contrariaram o entendimento do Supremo Tribunal Federal e decidiram que o processo de investigação sobre esquema de rachadinha no gabinete de Flávio, na Assembleia Legislativa do Rio, deveria correr no Órgão Especial do Tribunal por conta do foro privilegiado.

Nesta quinta-feira (9), o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), José Otávio de Noronha, concedeu prisão domiciliar para Queiroz e sua mulher, que está foragida..

