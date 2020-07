CNMP tem obrigação de revelar detalhes das relações ilegais entre a Lava Jato e agentes do FBI, diz Paulo Pimenta

247 - O deputado federal Paulo Pimenta (PR-RS) usou as redes sociais para cobrar do Conselho Nacional do Ministério Público (CNPM) os detalhes das relações ilegais mantidas entre procuradores da força-tarefa da Operação Lava Jato e agentes do FBI. “O @cnmp_oficial tem q revelar ao Brasil, os detalhes das relações q se estabeleceram clandestinamente entre a Lava Jato e os EUA/FBI. A denúncia de que os procuradores foram ‘remunerados’ pela colaboração que levou a destruição de milhares de empregos no País são gravíssimas”, postou o parlamentar no Twitter.

“Como os Golden Boys não podiam receber direto dos EUA/FBI pelos ‘serviços prestados’ o pagamento seria via palestras, cursos e eventos promovidos por Fundações e Instituições parceiras. O @cnmp_oficial tem obrigação de investigar o q os Procuradores entregaram aos americanos””, questionou em seguida.

Confira as postagens de Paulo Pimenta sobre o assunto.

