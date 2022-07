Coalizão em Defesa do Sistema Eleitoral denuncia Bolsonaro à PGR por atentar contra o Estado democrático de Direito

Apoie o 247

247 - A Coalizão em Defesa do Sistema Eleitoral apresentou nesta quarta-feira (20), uma denúncia contra Jair Bolsonaro (PL) por atentar contra o Estado democrático de Direito. Iniciativa da Coalizão, que reúne 39 entidades e movimentos com o objetivo de denunciar as reiteradas agressões de Bolsonaro às instituições democráticas, foi feita na esteira dos últimos ataques ao sistema eleitoral brasileiro feitos por ele durante uma reunião com diplomatas estrangeiros.

Segundo a coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, a ação aponta que “os ataques do presidente da República ao sistema de votação demonstram, de forma inequívoca, sua intenção de perturbar o pleito deste ano” e que Bolsonaro "abusou dos deveres inerentes ao seu cargo ao convocar a reunião com embaixadores na segunda-feira (18) para difundir as suas teorias sem provas."

"Trata-se de nítida ameaça de ruptura da ordem democrática, além de ameaça ao regular funcionamento das instituições democráticas no processo eleitoral", diz um trecho do documento.

"Trata-se de uma escalada em que Bolsonaro, a cada ato, vai subindo o tom do discurso e adotando condutas cada vez mais ilícitas e ousadas. É preciso que as instituições democráticas, em seu regular funcionamento, detenham-no em seus intuitos golpistas e violentos", destaca um outro trecho da representação encaminhada à PGR.

A Coalizão em Defesa do Sistema Eleitoral ressaltou, ainda, que os seguidos ataques de Bolsonaro às instituições democráticas e ao sistema eleitoral possuem a intenção de “incitar a prática de crimes contra outra pessoa ou coletivo de pessoas, além de incitar a subversão da ordem política e social”.

Na terça-feira (19), procuradores federais dos Direitos dos Cidadãos de todos os estados e do Distrito Federal assinaram uma notícia-crime contra Bolsonaro em função dos ataques à democracia feitos por ele durante a reunião com os embaixadores.

