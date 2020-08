Coalizão Negra vai protocolar pedido de impeachment de Bolsonaro nesta quarta

247 - A Coalizão Negra por Direitos, que abrange 150 coletivos e organizações, irá protocolar junto à Câmara dos Deputados um pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro. Segundo reportagem do UOL, o documento deverá ser protocolado às 11h desta quarta-feira (12). A Coalizão alega que a atuação do governo Jair Bolsonaro frente à pandemia é um "ato contra a saúde pública".

Os movimentos também ressaltam que não foram implantadas medidas emergenciais voltadas para a população negra e os grupos que a integram, como quilombolas, trabalhadores informais, agricultores, além das populações carcerária e periférica.

"A Coalizão afirma que no Brasil, as mais de 100 mil mortes por covid-19 têm cor, classe social e se dão em territórios de maioria negra. Os impactos sociais da pandemia, o desemprego e desamparo por parte do governo atingem sobremaneira os mais pobres. É negra a maioria que depende do auxílio emergencial do governo para matar a fome de suas famílias e são negros os milhares que tiveram negado o acesso a esse benefício", destaca a Coalizão Negra por Direitos em nota.

