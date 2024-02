Coalizão Pacto pela Democracia faz reunião para defender urnas eletrônicas

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A coalizão "Pacto pela Democracia" está convocando 50 entidades da sociedade civil em São Paulo para um encontro crucial, visando discutir e estabelecer uma campanha em defesa das urnas eletrônicas nas eleições municipais deste ano. Segundo a Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo, “o grupo entende que as corridas municipais são uma espécie de ‘ensaio geral’ para a disputa de 2026 e as seguintes”.

A coordenadora executiva, Flávia Pellegrino, enfatiza que a desconfiança em relação ao sistema eletrônico de votação ainda persiste no imaginário de uma parcela significativa dos eleitores. Ela destaca os resultados de uma pesquisa AtlasIntel, divulgada no aniversário de um ano dos atos golpistas de 8 de janeiro, que aponta 38,2% dos entrevistados não acreditam que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu as últimas eleições.

continua após o anúncio

“Isso é preocupante. Essa suspeição não existia tempos atrás. Foi resultado de muita desinformação nos últimos anos. Precisamos defender nosso sistema eleitoral, que sempre foi reputado”, destacou Flávia.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: