"Coisas de máfia", resume Haddad sobre troca de acusações entre Moro e Bolsonaro

"As acusações mútuas de Moro e Bolsonaro são gravíssimas. Coisa de máfia", resumiu Fernando Haddad edit

247 - O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad usou a sua página nas redes sociais para comentar as acusações mútuas feitas pelo agora ex-ministro da Justiça,Sérgio Moro, e Jair Boslonaro.

"As acusações mútuas de Moro e Bolsonaro são gravíssimas. Coisa de máfia", resumiu Haddad, que disputou as eleições presidenciais com Jair Bolsonaro.

As acusações mútuas de Moro e Bolsonaro são gravíssimas. Coisa de máfia. April 24, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.