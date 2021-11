Colégio publica fotos de alunos com rosto pintado de preto e é criticado por ação racista

Apoie o 247

247 - Atitude de uma escola particular de Gurupi, no Tocantins, gerou revolta nas redes sociais, por conta e acusação de “blackface”, atitude que é condenada por movimentos negros.

As fotos foram postadas no perfil do Instagram na véspera do Dia da Consciência Negra. Em uma delas, uma criança branca aparece pintada com tinta preta e usando uma peruca que simula o cabelo black power.

A "homenagem" foi realizada pelo colégio.Coletivos e grupos de combate ao racismo definiram a prática como discriminatória, racista e publicaram notas de repúdio, conforme registra o jornal Metrópoles.

