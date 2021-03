Coletiva de Lula é remarcada para quarta, às 11h

A entrevista do ex-presidente foi remarcada para esta quarta-feira (10) em razão do julgamento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro na 2a turma do STF, pautado para ocorrer no mesmo horário em que estava prevista a entrevista nesta terça-feira edit

247 - As páginas oficiais do ex-presidente Lula nas redes sociais anunciaram na manhã desta terça-feira (9) que o líder petista irá conceder uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira (10), às 11 horas, para falar a respeito da decisão monocrática do ministro do STF Edson Fachin, que anulou nesta segunda-feira (8) as sentenças contra o petista no âmbito da Lava Jato. Com a decisão, Lula recupera seus direitos políticos.

A entrevista do ex-presidente iria ocorrer nesta terça-feira (9) mas foi remarcada para amanhã em razão do julgamento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro na 2a turma do STF, pautado para ocorrer no mesmo horário em que estava prevista a entrevista.

