Coletivo Judeus pela Democracia reforça apoio a Lula (vídeo)

247 - O movimento Judeus pela Democracia publicou nesta sexta-feira (30) um vídeo de apoio ao candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. "Sonho da democracia, garantir os direitos de ser em todas as instâncias da nossa sociedade", afirmou.

O vídeo passou imagens de Lula com negros e indígenas. Também fez homenagem ao jornalista Vladimir Herzog (1937-1975), agredido verbalmente pela família Bolsonaro.

O Agregador do Estadão mostrou nesta sexta que Lula seria eleito no primeiro turno. Na pesquisa Datafolha, divulgada nessa quinta-feira (29), Lula teve 50% dos votos válidos. Para vencer uma eleição no primeiro turno, um candidato precisa de 50% dos votos válidos mais um.

Nós, judias e judeus pela democracia, desejamos um Shaná Tová ao presidente @LulaOficial na esperança que 5783 seja o ano de um novo ciclo para ele e para o Brasil.



Shaná Tová e Lula Lá #LulanoPrimeiroTurno pic.twitter.com/ytKo45fjva — Judias e Judeus pela Democracia - SP (@jpd_sp) September 30, 2022

