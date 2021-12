Colunista do El País propõe Ciro Gomes como vice de Lula

Apoie o 247

247 - O escritor Juan Arias, no El País, propôs uma ideia inusitada. Não seria absurdo, segundo ele, considerando a possibilidade de Lulalckmin, pensar em uma possível pacificação entre PT e Ciro Gomes, do PDT.

Com menos de 10% nas pesquisas, Ciro deveria mesmo é ser vice de Lula. Uma solução que seria "histórica" para a ameaça da reeleição de Jair Bolsonaro, escreve Arias.

"Ciro se equivoca neste momento ao querer dividir as forças de esquerda e centro-esquerda a fim de abrir caminho para se apresentar como candidato com possibilidade de chegar ao segundo turno. No entanto, acreditar, neste momento, que possa superar Lula na disputa contra Bolsonaro parece uma infantilidade. Não há dúvida de que Ciro, que já disputou várias eleições presidenciais e ficou em terceiro lugar contra Bolsonaro, é um dos políticos mais bem preparados e com maior experiência do país, com uma grande bagagem intelectual. E hoje seria um candidato competitivo contra Bolsonaro se Lula não pudesse ou não quisesse disputar a eleição. Mas o melhor agora, para os dois e para o país, seria que esquecessem suas rixas pessoais e voltasse os olhos para aquilo que interessa ao país, que é ficar livre do pesadelo de Bolsonaro", escreve.

"Se alguém considera absurda essa possibilidade, não acredito que seja menos crível e vitoriosa do que o vice de Lula contra Bolsonaro ser o conservador e desgastado Geraldo Alckmin, a mil léguas da esquerda", escreve.

"Ciro como vice na chapa de Lula, com sua personalidade e força política, poderia ser, mais que um enfeite, uma figura importante em um possível novo Governo progressista de centro-esquerda. Seria, além disso, uma forma de fortalecer a figura do vice, que em outros países, como os Estados Unidos, tem lugar de destaque no Governo", escreve.

