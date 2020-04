Com 1.223 mortos, Malafaia diz que "nenhuma previsão catastrófica acontecerá"

Tratando a pandemia que já matou 1.223 pessoas no Brasil como se fosse uma grande conspiração contra Bolsonaro, o empresário pastor afirmou que a “imprensa resolveu ser partido político por interesses escusos” edit

247 - Apoiador de Jair Bolsonaro, o empresário e pastor Silas Malafaia aproveitou a videoconferência transmitida pela TV Brasil, para atacar a imprensa a quem chamou de “profetas do caos”.

“Esses profetas do caos vão ficar envergonhados. Nenhuma previsão catastrófica acontecerá no nosso país, e eu declaro na autoridade do nome de Jesus”, disse.

Transformada em “TV Bolsonaro”, a TV Brasil exibiu um encontro de Bolsonaro com diversos líderes religiosos neste domingo de Páscoa. Além de Malafaia, estavam o padre Reginaldo Manzotti, o deputado Marco Feliciano, além da empresária Iris Abravanel, esposa de Silvio Santos.

Descolado da realidade mundial, Malafaia disse que “gente morre de tudo quanto é coisa” e que a imprensa não dá notoriedade ao assunto assim como noticia os casos de vítimas da Covid-19.

Tratando a pandemia que já matou 1.223 pessoas no Brasil como se fosse uma grande conspiração contra Bolsonaro, o empresário pastor afirmou que a “imprensa resolveu ser partido político por interesses escusos”.

