Com 111 mil mortos por Covid-19, Bolsonaro diz que nenhum país enfrentou pandemia melhor que o Brasil

Declaração ocorre no dia em que o Brasil chegou a 111.110 mortes provocadas pela Covid-19, com 1.212 novas mortes. O Brasil é o segundo País do mundo com o maior número de mortes, atrás apenas dos Estados Unidos.

"No meu entender, guardando-se as devidas proporções, não vi no mundo quem enfrentou melhor essa questão do que o nosso governo. Isso nos orgulha. Mostra que tem gente capacitada e preocupada, em especial, com os mais pobres, os mais humildes", afirmou Bolsonaro durante assinatura de medidas provisórias de acesso ao crédito a micro e pequenos empresários.

Bolsonaro ainda voltou a criticar as medidas restritivas adotadas por governadores e prefeitos. Segundo ele, uma “quebradeira” na economia seria pior do que o próprio vírus, que já provocou 110 mil mortes no país.

Ainda durante a solenidade, Bolsonaro reforçou sua confiança no ministro Paulo Guedes e disse que o auxílio emergencial de R$ 600, uma conquista de parlamentares da oposição no Congresso no início da pandemia, "pesa muito" para a União. No entanto, ele apontou que os R$ 200 indicados pela equipe de Guedes é um valor baixo e que o governo deve trabalhar para chegar a um meio termo.

