Com 33 milhões passando fome, Bolsonaro diz: "Brasil está bem"

A apoiadores, atual chefe do Executivo ignora cenário local de desemprego, inflação, alta nos combustíveis e miséria ao comparar situação brasileira com o exterior edit

247 - Em conversa com apoiadores no 'cercadinho' em frente ao Palácio da Alvorada, Jair Bolsonaro (PL) ironizou a situação tensa na política mundial, com a guerra da Ucrânia e a renúncia do ex-primeiro ministro inglês Boris Johnson, e afirmou: "estão vendo como está o mundo, pessoal, e como está o Brasil? A gente está bem."

"Todas as previsões do Produto Interno Bruto (PIB) foram revisadas pra cima, não por nós. E uma agência falou que ia ter recessão esse ano, mas vai ficar pro ano que vem (risos)”, completou.

Bolsonaro não citou que no Brasil há mais de 33 milhões de pessoas passando fome e que, em seu governo, o país vive um patamar histórico de miséria.

Na verdade, em seguida, preferiu exaltar que "consegue estar fazendo ressurgir o patriotismo no país."

