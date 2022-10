Com 41% das urnas apuradas, Wilson Lima, do União Brasil, lidera no Amazonas com 37% dos votos

Amazonino Mendes, do Cidadania, aparece em segundo com 22% dos votos edit

247 - Com 41% das urnas apuradas, Wilson Lima, do União Brasil, lidera no Acre com 37% dos votos.

Amazonino Mendes, do Cidadania, aparece em segundo com 22% dos votos

Eduardo Braga, do MDB, vem na sequência com 16% dos votos, seguido por Ricardo Nicolau, do Solidariedade, com 15%.

