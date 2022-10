Com 52% dos votos apurados, Bolsonaro tem 46,31% e Lula tem 44,86%

Apoie o 247

247 - Com 52% das urnas apuradas por volta de 19h40 deste domingo (2), Jair Bolsonaro lidera a disputa presidencial com 46,31%, ante 44,86% do ex-presidente Lula (PT).

Simone Tebet (MDB) aparece em terceiro lugar, com 4,53%, à frente de Ciro Gomes (PDT), que tem 3,09%.

