Com a imprensa sob ataque, temos de estruturar novos modelos para financiar o jornalismo, diz Bucci

247 - No programa Sua Excelência, O Fato (link para a íntegra no fim desse texto) o jornalista Eugênio Bucci, professor da Escola de Comunicação e Artes da USP, integrante do Conselho de Altos Estudos da USP e da Unicamp, lança um alerta e pede que a sociedade e as instituições de Estado aprofundem a discussão em torno dos marcos de regulamentação da mídia – tanto dos meios de comunicação tradicional quanto dos novos meios, da mídia digital – e de regulação e autorregulação desse ecossistema de informações. “Não se está a falar de censura, de censurar o que é dito. O debate é muito além disso: trata-se de discutir quem financia propagandas que se insurgem contra a democracia, contra a Constituição, contra as liberdades”, diz Bucci, que foi presidente da Radiobrás durante o primeiro mandato do ex-presidente Lula. “O que interessa para essa indústria da desinformação que busca corroer por dentro e por fora nossas instituições democráticas não é o aprimoramento das fórmulas do sistema eleitoral brasileiro, é jogar descrédito, é caluniar, é lançar infâmias contra o processo de apuração de votos e a Democracia”, advertiu ele no programa ancorado pelos jornalistas Luís Costa Pinto e Eumano Silva.

“Se a Democracia perde relação com os fatos, ou, se a política na Democracia perde relação com os fatos, ela não discute mais os fatos. E ela deixa de ser política e se converte em fanatismo. Aí, o que conta não é se a vacina é eficiente ou não, ou se há aquecimento global ou não, ou se o voto é livre ou não; o que conta é ‘vamos acabar com esses comunistas que criaram essa história de imunidade pela vacina’ e isso se torna combustível nas mãos de líderes incendiários, irresponsáveis, com objetivo de destruir a Democracia”, disse Eugênio Bucci. Para ele, quando isso se instala, “o diálogo, então, se torna impossível. Não há mais como dialogar. Não há lastro comum, não há denominados comum para o estabelecimento do diálogo. Essa é a dificuldade.” Especulando sobre formas de resistência a tal estado de coisas no debate, Bucci se pergunta: “Qual o papel então da imprensa? A imprensa teria de apresentar uma cobertura crítica do poder, do exercício do poder, e favorecer um ambiente em que posições diferentes possam dialogar entre si.”

Começando a presentar as bases para um amplo debate sobre o Tema, Bucci sugere, ao longo do programa: “Para isso, a imprensa tem de ter sustentação material. Se não houver imprensa livre, não há Democracia. E como nós vamos resolver o problema da sustentação material da imprensa? Em parte, o mercado pode encontrar soluções. Mas, em parte, o poder público tem de comparecer a isso. Tem que haver programa de fomento. Precisa haver um estímulo para doações. E precisa haver um lugar para a chamada Comunicação Pública. Atenção: existe espeço para a comunicação pública nos Estados Unidos, onde existe a NPR – National Public Radio – que é uma associação poderosa de emissoras sem fins lucrativos, muitas delas ligadas às universidades; existe a PBS – Public Broadcasting System – que são as emissoras públicas sem fins lucrativos, são cerca de 360 em todos os Estados Unidos; isso aparece também no Reino Unido, na Alemanha, na França, até em Portugal, no Canadá, no Japão, na Suíça... isso precisar parte do habitat em que a informação é apurada, trabalhada...”. Ele vê como crucial a formatação de uma sistema de suporte material à produção de conteúdo independente, dentro de bases democrática: “Sem sustentação material nós não teremos imprensa livre.”, diz. E prossegue: “Essa é uma questão das democracias hoje e o papel dos jornalistas pode ser muito relevante. Nós estamos numa situação em que a imprensa vem sendo desmantelada. Não só a imprensa privada. Mas, meios de comunicação públicos, em vários lugares, estão sob ataque.”

