Com apenas 2%, Doria fica mais próximo do PSTU e se distancia de Ciro e Moro em pesquisa Datafolha

247 - João Doria, o governador de São Paulo e candidato do PSDB à presidencia, registrou apenas 2% das intenções na pesquisa Datafolha divulgado nesta quinta-feira (24).

Enquanto Sergio Moro registra 8%, empatado no limite da margem de erro com Ciro Gomes (6%), Doria empata numericamente com André Janones, do Avante, e está tecnicamente empatado com candidatos que marcam 1%, como Vera Lúcia, do PSTU; Simone Tebet, do MDB; e Luiz Felipe D’Ávila, do Novo.

Em outro cenário em que é considerado, Doria mantém os 2%, mas fica atrás de Janones, que sobe para 3%. Vera e D’Ávila têm 1% cada.

O Datafolha entrevistou 2.556 eleitores em 181 cidades de todo o País, entre 22 e 23 de março. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou menos.

