Com apenas três meses no cargo, Bolsonaro já reclamava sobre ser presidente

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Jair Bolsonaro (sem partido) reclamou mais uma vez sobre a dificuldade que é ser presidente da República. Em um evento em uma igreja evangélica, ontem, ele disse chorar no banheiro do Palácio da Alvorada sem que a mulher, Michelle, veja. A informação é do portal UOL.

"O que me faz agir dessa maneira [chorar no banheiro]? Eu não sou mais um deputado. Se ele errar um voto, pode não influenciar em nada. Um voto em 513. Mas uma decisão minha mal tomada, muita gente sofre. Mexe na bolsa, no dólar, no preço do combustível", lamentou.

Não é a primeira vez que o presidente reclama do cargo que ocupa. Desde o primeiro ano de mandato, Bolsonaro mostra insatisfação com a cadeira em declarações a apoiadores e interlocutores —ainda assim, já deu pistas de que não pretende deixar a Presidência tão cedo.

PUBLICIDADE

Em abril de 2019, pouco mais de três meses depois de assumir o mandato, Bolsonaro fez uma espécie de mea culpa para tratar das dificuldades e disse que não nasceu para ser presidente, mas para ser militar.

“Às vezes me pergunto, meu Deus, o que fiz para merecer isso? É só problema”, disse ele em abril de 2019.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE