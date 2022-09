Com apoio de Marina, Lula tem apoio de quase metade dos presidenciáveis de 2018

Apoie o 247

247 - Com a oficialização do apoio da ex-ministra Marina Silva (Rede) ao ex-presidente Lula (PT), o candidato petista conta com seis presidenciáveis de 2018 do seu lado, quase metade dos 13 nomes que concorreram naquele ano.

Os candidatos de 2018 que apoiam Lula são:

Geraldo Alckmin (PSB), candidato a vice na mesma chapa, que concorreu na última eleição pelo PSDB e ficou em 4º lugar com, 4,76% dos votos

Fernando Haddad, que substituiu Lula em 2018 como candidato do PT. Chegou ao segundo turno contra Jair Bolsonaro, mas perdeu com 44,87%. Atualmente é candidato ao governo de São Paulo.

Henrique Meirelles (União Brasil), foi o candidato do MDB, mas obteve apenas 1,2% dos votos

Marina Silva (Rede), que conquistou 1,00% dos votos em 2018. Atualmente é candidata a deputada federal por São Paulo

Guilherme Boulos (PSOL), que obteve 0,58%. Atualmente candidato a deputado federal por São Paulo

João Goulart Filho (PCdoB), o último colocado das eleições de 2018, com 0,03% dos votos, então candidato do PPL, partido que foi extinto após incorporar-se ao PCdoB

