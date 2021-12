Com apoio do PL, partido de Bolsonaro, Câmara derruba veto e retoma discussão de fundo eleitoral de R$ 5,7 bilhões

Apoie o 247

247 - A Câmara dos Deputados derrubou, por 317 votos a favor e 146 contrários, o veto de Jair Bolsonaro que barrou o Fundo Eleitoral de R$ 5,7 bilhões. Um dos principais articuladores da derrubada do veto foi o PL, partido do Centrão comandado por Valdemar Costa Neto e ao qual Bolsonaro se filiou recentemente. A derrubada do veto deverá ser confirmada em votação pelo Senado ainda nesta sexta-feira (17).

Pela proposta, aprovada pelo Congresso em julho deste ano, o fundo eleitoral será composto por recursos de emendas de bancada estaduais acrescido de 25% de todo o orçamento da Justiça Eleitoral dos anos de 2021 e 2022. Por essa razão, o fundo eleitoral chegaria a R$ 5,7 bilhões. Em agosto, porém, o Planalto vetou o projeto. O tema chegou a ser pautado pela Câmara na semana passada, mas o Centrão desistiu de levar o assunto ao plenário por temer ter menos votos que o necessário para a aprovação do Fundão.

De acordo com o site O Antagonista, os deputados chegaram a um acordo na manhã desta sexta-feira e afirmam que o valor do fundão de 2022 pode ser adequado pela Comissão Mista de Orçamento , ficando entre R$ 4 bilhões e R$ 4,7 bilhões, mais que o dobro do valor utilizado em 2020.

