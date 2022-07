Com apoio do União Brasil, tempo de TV e rádio de Garcia poderá ser o dobro de Haddad e Tarcísio

Apoie o 247

247 - O governador de São Paulo e pré-candidato à reeleição, Rodrigo Garcia (PSDB), poderá ter o dobro do tempo dos adversários no horário eleitoral gratuito de rádio e televisão caso seja confirmado o apoio do União Brasil à sua chapa.

O ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), escalado por Jair Bolsonaro para a disputa, precisa do apoio do PSD, do ex-prefeito Gilberto Kassab, para poder superar o tempo do horário eleitoral de Fernando Haddad (PT), que também lidera o pleito estadual. Segundo as pesquisas de intenção de voto, Garcia e Tarcísio estão empatados em segundo lugar.

Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, o União Brasil, partido criado após a fusão do DEM com o PSL, elegeu 81 deputados em 2018, tem um minuto e 30 segundos em cada bloco, um à tarde e outro à noite, ambos com 10 minutos de duração.

Caso consiga o apoio da legenda, o tempo de exposição de Garcia chegará a 4 minutos e 10 segundos, contra 2 minutos e 23 segundos de Tarcísio e 2 minutos e 8 segundos de Haddad, que deverá ter o apoio do PSB, do ex-governador Márcio França, que deve concorrer ao Senado.

Assim como Tarcísio, Márcio França está tentando atrair o PSD para a campanha de Fernando Haddad. Caso consiga, o candidato bolsonarista perderia os 39 segundos do partido, e o petista teria 2 minutos e 47 segundos, deixando Tarcísio com apenas 1 minuto e 43 segundos.

