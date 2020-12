Com atraso, governo federal proíbe voos do Reino Unido por causa de mutação de coronavírus

Com quase 200 mil mortes por covid-19, o Brasil decidiu com atraso proibir voos internacionais que tenham origem ou passagem pelo Reino Unido, como medida preventiva, por causa da descoberta de uma nova variante do coronavírus naquele país edit

247 - Depois que mais de 40 países suspenderam voos, proibiram desde o final da semana o ingresso de viajantes do Reino Unido por causa do surgimento de nova variante do coronavírus, o governo brasileiro finalmente decidiu fazer o mesmo, com atraso.

A informação foi divulgada por uma portaria publicada em edição extra do Diário Oficial da União nesta quarta-feira (23). Fica também restringida a entrada no Brasil de estrangeiros de qualquer nacionalidade, por rodovia, por outros meios terrestres e por meio aquaviário.

No início da semana, o Ministério da Saúde avaliava que não era necessário seguir as restrições a voos do Reino Unido, onde foi detectada a mutação do novo coronavírus, informa O Estado de S.Paulo.

