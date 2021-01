Com aumento de casos de Covid no interior do Amazonas, secretário alerta para falta de oxigênio

“Temos uma estimativa de que vamos precisar de mais oxigênio, porque no interior do Amazonas está crescendo a pandemia e o vírus está se espalhando de novo para o interior do Amazonas”, afirmou Marcellus Campêlo edit

247 - A pandemia de Covid-19 voltou a se intensificar no interior do Amazonas, e o estado precisará de mais oxigênio hospitalar. O alerta é do secretário de Saúde do estado, Marcellus Campêlo, feito numa reunião virtual da Câmara dos Deputados, convocada para discutir a situação da pandemia no Amazonas. A informação é do G1.

“Temos uma estimativa de que vamos precisar de mais oxigênio, porque no interior do Amazonas está crescendo a pandemia e o vírus está se espalhando de novo para o interior do Amazonas”, afirmou Campêlo. “Há uma preocupação grande porque a logística de oxigênio para o interior é mais complicada”, acrescentou.

Manaus enfrenta um colapso no sistema de saúde por conta do aumento dos casos de Covid-19, provocando a a falta de oxigênio e levando pacientes a serem enviados para outros estados.

O secretário disse ainda que além das remoções de pacientes para outros estados, o governo estadual trabalha com medidas alternativas, como a instalação de mini-usinas de oxigênio para suprir a rede de saúde do Amazonas.

Segundo Campêlo, aproximadamente 580 pacientes estão na fila, aguardando leitos no estado, e outros 100, em situação mais grave, aguardam vagas em UTI's.

O conhecimento liberta. Saiba mais