Com aval do Planalto, bancada bolsonarista no Senado quer acelerar projeto sobre impeachment de ministros do STF

247 - A bancada bolsonarista no Senado recebeu o sinal verde do Palácio do Planalto, por intermédio da Casa Civil, para acelerar a tramitação dos pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, a ordem veio após o indulto concedido por Jair Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira (PTB-RJ), condenado a 8 anos e 9 meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal por atacar a democracia e as instituições.

Os aliados do Planalto, liderados por Lavoisier Martins (Podemos) defendem que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), coloque na pauta de votação o projeto que estabelece um prazo de 15 dias para que um pedido de impeachment seja avaliado pela cúpula da Casa.

A pressão bolsonarista sobre o STF também vem crescendo na Câmara dos Deputados. Um projeto de autoria do deputado Paulo Eduardo Martins (PL) inclui na lista de possíveis crimes de responsabilidade dos ministros da Corte a manifestação de opinião sobre processos pendentes de julgamento ou sobre as atividades dos outros Poderes.

