Com Bolsonaro, 6 das 11 vacinas essenciais para crianças registraram menor cobertura da história

247 - O governo Jair registrou o pior índice de cobertura em seis das 11 vacinas consideradas essenciais nos dois primeiros anos de vida. Segundo reportagem do blog do jornalista Lauro Jardim, de O Globo, os dados disponibilizados pelo Datasus, do Ministério da Saúde, apontam que as vacinas BCG, Hepatite B (para crianças de até 30 dias), Hepatite B (demais casos), Meningite C, Pentavalente e Poliomielite registraram os menores índices de cobertura da série histórica ao longo de 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro.

As três vacinas mais antigas que integram o calendário - BCG, Hepatite B e Poliomielite, - registram os menores índices desde 2000. Apesar dos dados de 2020 não estarem totalmente compilados, a tendência é que os índices do ano passado sejam ainda menores que o registrado no exercício anterior, uma vez que pandemia restringiu o acesso aos postos de vacinação.

Os dados também apontam que em 2019 as vacinas pneumocócica e contra o rotavírus também caíram em 2019. No período, porém, a cobertura da imunização contra a febre amarela chegou a 62,41%, contra uma media histórica anual de 45,67%.

