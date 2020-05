Com Bolsonaro, destruição de armas apreendidas cai pela primeira vez desde 2014

247 - O governo Jair Bolsonaro reduziu a destruição de armas apreendidas, o que aumenta as chances de que tais armas caiam nas mãos de milícias e bandidos.

De acordo com levantamento feito pelo Instituto Sou da Paz, no primeiro ano do governo de BolsonaroJair Bolsonaro, as destruições de armas caíram ao menor patamar desde 2014, segundo reportagem da BBC News Brasil.

Os dados do Exército reunidos pelo Instituto Sou da Paz a partir da Lei de Acesso à Informação apontam que, em 2019, foram destruídas 125.860 armas, menor número desde 2014, quando foram 81.375 armas destruídas. Na comparação com 2018, houve uma queda de 34% na destruição de armas apreendidas.

Quedas mais expressivas foram observadas na 4ª Região Militar, que envolve parte de Minas Gerais. Lá, o volume caiu para quase um terço do que era antes, de 44.204 para 15.856. Na 11ª Região Militar (Goiás, Distrito Federal, Tocantins e outra parte de MG), o volume de armas destruídas caiu de 33.528 mil para 10.609.

Na 12ª Região Militar (Amazonas, Rondônia, Roraima e Acre), caiu pela metade: de 8.830, em 2018, para 4.701, em 2019.

